Jeudi 9 Octobre 2025 - 05:30

Olivia de Amorin, une pro des réseaux, qui sait convaincre !


En radio, les talents ne sont pas tous derrière un micro. Il en faut aussi sur le terrain pour générer des revenus. Chaque mois, on vous présente ces talents de la pub locale, ces pros qui font vivre les stations et le media.



LLPH - Quelles sont, selon vous, les qualités humaines et professionnelles essentielles pour réussir dans la vente d'espaces publicitaires radio ?
ODA - Croire en ce que l’on vend ! Pour convaincre il faut être convaincu soi même. Il faut savoir être patient, être à l’écoute pour savoir ce que les clients attendent et être très bien organisé.

LLPH - Votre approche commerciale a-t-elle évoluée au fil des années ? 
ODA - J’ai optimisé mon organisation avec la mise en place d’un CRM. Ça m'a beaucoup aidé dans le suivi des clients. Je ne peux plus m’en passer. Ça me permet de ne rien oublier et de toujours savoir où j'en suis.

LLPH - Qu'est-ce qui vous caractérise, quelles sont les clés de votre réussite ? 
ODA - J’ai une approche réseau. Je suis très active en BNI (je préside un groupe d’ailleurs). Grâce à cette approche, la prospection est un plaisir. Elle se fait naturellement, par recommandations. Et ça fonctionne vraiment bien. Il faut aimer se lever tôt.
J’ai aussi monté le Business Club de la Radio. L’Enjoy Business Club ce sont plus de 50 entreprises que l’on réunit tous les mois pour un moment convivial très apprécié. Je suis presque tout le temps sur le terrain pour rencontrer les professionnels, là où ils sont, et entretenir le meilleur relationnel pour les fidéliser. Ils me font confiance.

LLPH - Pouvez-vous décrire une vente dont vous êtes particulièrement fière ? 
ODA - Avoir vendu l’idée de l’Enjoy Business Club à ma direction. Je les ai convaincus de me faire confiance. Je le redis, mais il faut être convaincu pour convaincre. J’y croyais dur comme fer. C’est vrai que ce n’est pas habituel pour une radio, mais ça collait totalement avec l’état d’esprit d’Enjoy 33, le partage et l’entraide. C’était une bonne idée. C’est un vrai succès qui nous porte tous. Ça nous ressemble, ça nous rassemble. Et surtout on passe de bons moments.

LLPH - Quels sont vos leviers de croissance ?
ODA - Je suis réactive et je propose des campagnes en fonction des événements prétextes. Il y en a toujours et cela permet de faire bouger le portefeuille clients. Je mise aussi beaucoup sur les délocalisations et les animations. J’ai la chance de pouvoir compter sur une équipe antenne très ouverte efficace et disponible. J’y participe sur le terrain avec les clients et au contact des auditeurs. Il nous arrive souvent d’en réaliser plusieurs dans la même semaine. D’un morning en direct depuis une boulangerie, d’une animation en centre commercial, en passant par un "happy hour" dans une halle gourmande, on ne s’ennuie pas. C’est ça la proximité !

LLPH - Quelles sont vos sources d'inspiration ?
ODA - Ça n’a rien de condescendant, mais sans hésiter Perrine et Joss les patrons d’Enjoy 33. Nous nous sommes rencontrés avant que l’on décide de travailler ensemble. J’étais une auditrice et déjà fan de leur état d’esprit : humains et dévoués à leur radio. Ils continuent de m’inspirer. Il y a aussi Michel Colin pour tous les conseils qu’il me donne depuis 3 ans.

LLPH - En dehors du travail, comment vous ressourcez-vous ? 
ODA - J’adore bouger ! Je fais de la danse. Pour me détendre je sors avec mes amis. Je suis aussi bénévole dans le club de Hand de mes enfants, ce qui occupe pas mal mes fins de semaine.

Olivia en chiffres

Nombre d'années d'expérience commerciale radio : 3
Meilleur CA annuel personnel réalisé : 163 100€ en 2024
Situation de votre CA personnel / N-1 : +15%
Nombre de clients actifs du portefeuille personnel : 60
Part du CA réalisé avec des contrats annuels : 50%
Part du CA hors pub radio : 20% en délocalisations, animations et sponsors de nos concerts.



Jean-François Duplaix
Je forme les pros de la pub radio avec Mediatic Conseils. En savoir plus sur cet auteur


