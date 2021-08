Océane FM : "la proximité avant tout" pour la nouvelle saison

Plus de 60 000 auditeurs écoutent Océane chaque jour selon la dernière étude des Médialocales publiée cet été par Médiamétrie. "Ils sont désormais 227 000 passionnés à nous écouter chaque semaine en FM, ou sur notre application pour mobiles et enceintes connectées" précise la station. "En Bretagne, nos auditeurs sont de plus en plus fidèles : la durée d’écoute d’Océane fait un bond avec par exemple 121 min d’écoute par jour (+ 29 minutes par rapport à la saison précédente) en Finistère ou encore 135 minutes (+ 62 min) dans les Cotes d’Armor. Les auditeurs apprécient la programmation musicale variée et adaptée aux différents lieux d’écoutes que sont la maison, la voiture ou le travail".