Observador, Renascença et Rádio Comercial dominent les podcasts au Portugal €

Observador (3.12), Renascença (2.55), Expresso (1.55), Rádio Comercial (1.54) et SIC Notícias (1/52) dominent les téléchargements de podcasts en février 2026. Ces cinq marques concentrent l’essentiel de l’audience audio digital mesurée. Source : Marktest / Pod_Scope
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