OUI FM : la nouvelle direction rencontre les salariés

Le Groupe 1981 va, dès aujourd’hui, rencontrer les équipes de Oui FM, Radio Life et Collector et mettre en œuvre leur intégration au sein du groupe. Pour Jean-Éric Valli, Président du Groupe 1981 : "L’arrivée des radios Oui FM, Radio Life et Collector est une formidable opportunité pour le Groupe 1981 à un moment où le son n’a jamais été si porteur. Avec nos 10 radios désormais, ayant chacune un format spécifique et complémentaire, nous nous adressons à plus de deux millions d’auditeurs quotidiens et sommes présents avec force sur l’ensemble des canaux de diffusion, hertziens et numériques".