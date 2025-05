Nova fait ses adieux à Master Control pour embrasser Zetta

Après près de quarante ans de loyaux services, le système de diffusion mythique Master Control tire sa révérence à Radio Nova. Un changement technologique et culturel profond qui marque la fin d’une époque et l’ouverture vers de nouveaux usages avec Zetta et GSelector. Témoignages croisés de l’équipe technique, des programmateurs et du fournisseur RCS, au cœur d’une bascule historique.