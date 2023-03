Nouvelle nomination chez Lagardère Publicité News

Rattaché à Marie Renoir-Couteau, Franck Godin conserve ses fonctions de direction des activités radio et numérique pour les marques de Lagardère Publicité News. Il élargit son périmètre à la relation avec les régies régionales ainsi qu'au pilotage du centre de planification de Lyon où sont gérées l’ensemble des campagnes régionales par les équipes d’Oussama Benali, directeur de la planification publicitaire d’Europe 2 et de RFM.

Diplômé de l'ISC Paris, Franck Godin rejoint la régie du groupe Lagardère en 2006, d'abord comme directeur de clientèle. Il évolue successivement aux postes de directeur de publicité, directeur commercial radio puis radio et OS. Il était depuis 2019 directeur délégué du pôle audio et digital. Sa nomination est d'ores et déjà effective.