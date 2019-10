Nouvelle étape du RadioTour à Lyon ce 10 octobre

Jusqu'au 3 décembre, l'équipe du Salon de la Radio et de l'Audio Digital prend la route et fait étape aux quatre coins de France grâce au RadioTour. Six dates et six villes pour des journées de conférences gratuites et de rencontres réunissant les professionnels pour comprendre, découvrir et trouver des solutions concrètes répondant aux enjeux de la radio d'aujourd'hui et de demain. La prochaine étape du RadioTour s'arrêtera le 10 octobre à l'Hôtel Mercure Lyon Centre SAXE Lafayette. Toutes les radios de la région Auvergne Rhône Alpes y sont attendus. Plusieurs professionnels partageront leurs expériences comme Virginie Maire (Sybel), Nicolas Curien (CSA), Bertrand Lefebvre (France Bleu), Caroline Richard (Radio Mont Blanc) ou encore Christine Derville (CTA de Lyon) et Christophe Mahé (Espace Group).Programme et inscription : ICI