Nouvelle édition du festival "Médias en Seine"

"Échanger, imager, avancer". C’est la promesse de la prochaine édition de Médias en Seine, festival événement qui réunit pendant une journée toutes celles et ceux qui veulent débattre et construire les médias de demain.Ce festival (qui se déroule à la Maison de la radio et au siège du quotidien Les Échos) est né d’une conviction forte : "nous avons besoin d’un débat ouvert, libre et assumé pour imaginer le futur ensemble". On y parlera notamment du nouveau business model pour les médias d'information, de la place pour l’actualité internationale, des nouveaux champs éditoriaux du podcast ou encore de la stratégie de Spotify.Infos et inscriptions : ICI