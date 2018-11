Nouvelle édition des Micros d'Or

Ce prix, intitulé " Micros d’Or ", parrainé par le CNOSF, destiné à privilégier l’image, le son, le journaliste (rédacteur, reporter, JRI) et son équipe, comprend un sujet radio, un sujet TV Journal, un sujet TV Handisport et sports adaptés et un sujet TV magazine Les reportages devront avoir été diffusés pour la première fois au cours de la période des douze mois précédant la date présélection de la dernière édition, soit dans le cadre des journaux radiophoniques ou télévisés, régionaux ou nationaux, soit dans des émissions magazines d’information nationale ou régionale. En raison des Jeux Olympiques de ce début d’année, le palmarès se dotera d’une catégorie supplémentaire, la catégorie "Micro d’Or Olympique". Concernant les reportages Paralympiques, ils seront reclassés dans la catégorieHandisports et sports adaptés.