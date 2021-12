Nouveaux membres du collège de l’Arcom au 1er janvier 2022

Autorité publique indépendante, ce nouveau régulateur verra son champ de compétences élargi à des acteurs du champ numérique, notamment les services de vidéo à la demande par abonnement étrangers, conformément à la directive "Services de médias audiovisuels", et les plateformes en ligne, en particulier dans la lutte contre la manipulation de l’information et la haine en ligne. La loi renforce également les moyens d’action dont disposera l’Autorité en matière de lutte contre le piratage.

Afin de mener à bien ses différentes missions dans le champ audiovisuel et numérique, le collège de l’Autorité sera constitué de neuf membres, désignés par cinq autorités différentes pour des mandats de six ans non révocables et renouvelables par tiers tous les deux ans.