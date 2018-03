Nouveau rendez-vous santé sur Africa N°1

"Nous sommes partis de l’émission historique de la radio les rendez-vous santé", explique Dominique Guihot le Président Directeur Général d’Africa N°1, "pour l’enrichir et ouvrir de nouvelles rubriques, notamment autour de la e-santé". Beaucoup d’applications naissent sur le Continent pour accompagner les patients dans des domaines comme la contraception, la prévention des A.V.C, le diabète. Par ailleurs, la radio lance aussi une rubrique autour de la sexualité et un journal de la santé balayant l’actualité de la semaine. La deuxième partie de l’émission, réalisée en partenariat avec Santé publique France sera 100% consacrée chaque semaine à la prévention. "La prévention est la colonne vertébrale de l’information sur la santé" explique Dominique Guihot. "Réussir à faire changer les perceptions et les comportements de nos auditeurs pour préserver leur santé, c’est la plus belle mission".