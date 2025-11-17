Nostalgie mobilise Puggy pour l’édition 2025 de son Magic Tour

Le dispositif vise à collecter des jeux et des jouets en bon état au profit de l’association Arc-en-Ciel, mais aussi des piles et batteries usagées dans le cadre du partenariat avec Bebat. Les dons permettront ensuite d’être distribués directement aux enfants via les structures locales associées. Les équipes de Nostalgie seront présentes à Arlon le 1er décembre, à Bomerée le 2 décembre, à Mont-Saint-Jean le 3 décembre, à Jambes le 4 décembre, au Woluwe Shopping Center le 5 décembre et à Herstal le 6 décembre. La station rappelle que les jouets à piles et les peluches ne peuvent être acceptés pour des raisons d’hygiène et de tri, tandis que les besoins se concentrent sur les jeux adaptés aux adolescents de 12 ans et plus.