Nostalgie mobilise Puggy pour l’édition 2025 de son Magic Tour

Le Nostalgie Magic Tour 2025 confirme son orientation solidaire avec l’annonce officielle du parrainage par Puggy. Le groupe accompagnera les équipes de Nostalgie tout au long d’une édition qui marque les 15 ans de la collecte. Matthews de Puggy explique ce choix en soulignant le "sentiment de justice" porté par l’initiative, rappelant que "les fêtes peuvent parfois avoir un côté trop matérialiste", et que l’opération permet de réduire les écarts vécus par les enfants. Le groupe met aussi en avant la dimension écologique liée à la seconde vie donnée aux jouets, qu’il qualifie de “bon sens”, faisant de ce parrainage "une évidence".
Du 1er au 6 décembre, le studio mobile de Nostalgie traversera Bruxelles et la Wallonie pour une mobilisation destinée à l’enfance défavorisée.
Le dispositif vise à collecter des jeux et des jouets en bon état au profit de l’association Arc-en-Ciel, mais aussi des piles et batteries usagées dans le cadre du partenariat avec Bebat. Les dons permettront ensuite d’être distribués directement aux enfants via les structures locales associées. Les équipes de Nostalgie seront présentes à Arlon le 1er décembre, à Bomerée le 2 décembre, à Mont-Saint-Jean le 3 décembre, à Jambes le 4 décembre, au Woluwe Shopping Center le 5 décembre et à Herstal le 6 décembre. La station rappelle que les jouets à piles et les peluches ne peuvent être acceptés pour des raisons d’hygiène et de tri, tandis que les besoins se concentrent sur les jeux adaptés aux adolescents de 12 ans et plus.
Une collecte qui s’appuie sur un dispositif écologique et structuré
Le Magic Tour intègre chaque année une dimension environnementale avec la récupération des piles et batteries usagées. Les volumes collectés sont recyclés par Bebat, et chaque kilogramme génère un soutien financier à Arc-en-Ciel. Depuis 2013, plus de 106 tonnes de piles ont été récoltées et 160 000 euros ont été reversés au Nostalgie Magic Tour au fil de ses 14 éditions. Cette articulation entre collecte, traitement et redistribution constitue l’un des piliers opérationnels de l’initiative.
Des résultats cumulés qui témoignent de l’impact de l’opération
Le Nostalgie Magic Tour totalise aujourd’hui 3.600 minutes de direct par édition et mobilise plus de 200 bénévoles présents sur les six dates de la tournée. Depuis sa création, 86.000 enfants ont reçu au moins un jouet grâce aux dons collectés, et 140 associations locales ont pu renforcer leurs actions auprès des familles. L’opération bénéficie également du soutien ponctuel de nombreux artistes qui accompagnent sa visibilité auprès du public.