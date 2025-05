Nostalgie Belgique met les grands tubes à l’honneur

La scène du vélodrome de Rochefort accueillera cet été l’une des plus belles célébrations musicales de l’année avec le Nostalgie Tribute Festival. Les 31 juillet et 1er août, la ville belge vibrera au rythme des plus grands tubes rendus célèbres par Jean-Jacques Goldman, Céline Dion, ABBA, Coldplay ou encore Michel Sardou. Sur scène, des groupes de covers venus de France, d’Italie, de Belgique, d’Angleterre ou encore des Pays-Bas se succéderont pour faire revivre les répertoires cultes de ces icônes intergénérationnelles. La programmation s’annonce variée et exigeante, avec des shows scénographiés, des lumières spectaculaires et une ambiance festive pensée pour tous les publics.