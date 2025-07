Nostalgie Belgique diffuse la playlist de sa Majesté le Roi

Entre 18h30 et 19h30, la radio diffusera une playlist exclusive : celle des morceaux préférés de Sa Majesté le Roi. Une heure de musique choisie personnellement par le souverain.

Parmi les titres sélectionnés, on retrouve bien sûr le morceau de son fils, le Prince Emmanuel, qui s’est récemment lancé en tant que DJ, mais aussi des artistes belges emblématiques comme Angèle ou encore Annie Cordy. Et le Roi n’hésite pas non plus à afficher une touche plus rock avec des groupes mythiques comme les Dire Straits. 'Une manière originale de rendre hommage à notre souverain et notre pays… en musique explique Nostalgie.

Ce moment radiophonique viendra ponctuer une journée festive placée sous le signe de la famille et de la bonne humeur.