Nonante Cinq publie sa cartographie des médias en Belgique

Cette carte a été pensée pour répondre aux besoins des responsables de communication souhaitant identifier les bons interlocuteurs pour leurs partenariats et leurs communiqués de presse. Elle constitue également une ressource stratégique pour les annonceurs, leur permettant de sélectionner les médias les plus adaptés à leurs campagnes publicitaires. Les journalistes pourront s’y référer pour mieux naviguer dans le paysage médiatique belge. Enfin, les étudiants et chercheurs en médias y trouveront une base précieuse pour analyser et comprendre la dynamique du secteur.

La carte recense l’ensemble des médias présents en Belgique, qu’ils soient nationaux ou régionaux, couvrant toutes les langues officielles du pays et divers formats d’information. On y retrouve notamment les radios locales, généralistes et thématiques.