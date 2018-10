Nicolas Curien (CSA) sur Bretagne 5

Rappelons que Nicolas Curien a lancé un plan de développement pour le DAB+ en France basé sur "des noeuds et des arcs". Ce plan permettra de couvrir les grands axes et les grandes agglomérations françaises d’ici 2020.

Nicolas Curien donnera aussi son avis sur les difficultés que rencontrent actuellement les radios associatives dont on sait qu’elles sont fragilisées par certaines décisions politiques, que ce soit au niveau national ou local. Plus généralement, l’équipe de Bretagne 5 lui demandera à Nicolas Curien comment il voit l’avenir de la radio. En France, Bretagne 5 propose en effet une diffusion unique sur les ondes moyennes sur la fréquence 1593 kHz.