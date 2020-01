Next Media Solutions innove avec un spot audio interactif

Elle a confié à ADN.Ai, l’une des premières agences en France à avoir créé des applications vocales et à avoir intégré la voix dans les stratégies digitales multicanales de ses clients, le soin de développer un programme permettant aux annonceurs d’intégrer à la fin d’un podcast, une interaction avec l’auditeur via son smartphone ou son enceinte connectée. Concrètement, il sera désormais possible aux annonceurs d’intégrer à la fin d’un podcast, une interaction orale avec l’auditeur via son téléphone portable ou son enceinte connectée. Par exemple, l’auditeur pourra bénéficier d’une offre, connaître le point de vente le plus proche de chez lui, ou il sera invité à jouer à un quiz… Cette innovation française est disponible dès à présent et en exclusivité sur l’ensemble des podcasts de RMC, RMC Sport et BFM Business.