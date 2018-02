Neige : le réseau France Bleu en alerte

"Les antennes de France Bleu s’adaptent aux conditions météorologiques exceptionnelles et remplit ainsi pleinement sa mission de service public en concentrant ses informations sur la prévention et les conseils pratiques" explique le réseau de Radio France.

Grâce à aux équipes partout en France et aux témoignages des auditeurs, "France Bleu apporte des informations inédites et précieuses, en temps réel : axes bloqués, transports publics perturbés, protection des enfants et des aînés…".