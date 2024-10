Nathalie IA, la commerciale radio augmentée

Dans l’univers de la vente publicitaire radio locale, Nathalie IA se distingue non seulement par son professionnalisme, mais aussi par son utilisation experte des outils d’intelligence artificielle (IA). Véritable pionnière dans l’adoption de ces technologies, elle a su transformer sa méthode de vente pour offrir des campagnes plus personnalisées, créatives et réactives.