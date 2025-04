Natacha Mercure prend la tête de l’audio et de la radio à Radio-Canada

Natacha Mercure est entrée à Radio-Canada en l’an 2000 comme développeur web. À compter de 2007, elle occupe divers postes stratégiques au sein de la direction des Services numériques et de la Radio : cheffe de production, cheffe des contenus numériques pour ICI Première, directrice de Radio-Canada.ca, première directrice Stratégie et création numérique, puis première directrice, Stratégie et contenus audionumériques, incluant la production des balados et des livres audio.

Dany Meloul souligne son apport : "Architecte de notre plateforme Radio-Canada OHdio et de sa progression fulgurante depuis sa création, Natacha est au cœur de nos stratégies numériques depuis plusieurs années où elle collabore étroitement avec les équipes d'ICI Première et d'ICI Musique. Elle est donc la personne toute désignée pour piloter notre radio, dont le mandat d'information et de culture n'a jamais été aussi pertinent, pour les auditoires francophones du pays".