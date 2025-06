NRJ fait vibrer Liège avec son NRJ Music Tour

Avant le concert, les artistes ont participé à une émission spéciale animée en direct des studios NRJ à Liège Expo. Mike, Coco, Jeff et Julien ont recueilli les confidences des invités, avec une mention spéciale pour Helena, qui a endossé le rôle d’animatrice radio le temps d’un direct sur NRJ. Les fans présents ont ainsi pu vivre une expérience unique, mêlant musique et radio en toute proximité.

À 19h, le public s’est pressé pour décrocher les meilleures places et profiter de trois heures de concert. La voix emblématique de Richard Darbois a lancé le décompte officiel, donnant le coup d’envoi d’une soirée où la radio et la musique n’ont fait qu’un. "Le NRJ Music Tour reste fidèle à sa mission : rapprocher les artistes et les auditeurs dans un esprit de fête", rappelle la direction.