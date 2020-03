NRJ en pole position sur le e-commerce

Pour augmenter leurs ventes en ligne, les marques peuvent appuyer leur communication sur l’offre cross média Radio-TV-Digital "NRJ Global Digital Shoppers" leur assurant une communication autour des pics de transactions e-commerce, des pics de connexion Internet et un renfort de couverture avec une présence en prime. Cette offre est assortie d’une mesure de performance drive to web de la campagne.

En deux semaines de communication Radio-TV-Digital, elle permet de générer près de 34 millions de contacts Radio-TV sur les responsables des achats de moins de 60 ans et plus de 2 millions d’impressions audio et vidéo, pour un investissement net total de 179 000 euros. NRJ Global adapte ce dispositif selon les objectifs de performances.