NRJ dit oui au DAB+, Europe 1 se questionne €

Lors du colloque NPA / Le Figaro ce jeudi matin à Paris, auquel La Lettre Pro de la Radio a assisté, Maryam Salehi, la directrice déléguée de NRJ a confirmé la stratégie de son groupe sur le DAB+ : "On a jamais eu de position dogmatique. Là on y va, car le CSA a redimensionné le projet DAB+ comme complémentaire à la FM sur les grands axes et les grandes agglomérations. On a va être donc en multi-technologie. L’idée est donc d’être présent sur tous ces canaux. Pour nous, le DAB+ doit rester complémentaire à la FM et bientôt à la 5G".

Egalement interrogé sur ce dossier, le vice-PDG d'Europe 1 / Virgin Radio et RFM Laurent Guimier n'a pas souhaité dévoiler la stratégie de son groupe sur ce nouveau canal de diffusion. "Je n'annoncerai rien aujourd'hui" a-t-il indiqué, sans pour autant rejeter l'éventualité. "Nous avons encore quelques semaines avant de rendre notre décision", faisant référence à la date limite de dépôt des dossiers de l'appel national fixé à la mi-novembre. Il a néanmoins évoqué l'impact financier d'un tel déploiement. "J'insiste sur la question des coûts du DAB+" pour le groupe. "On ne sait pas combien cela va coûter" s'est-il inquiété.