NRJ Lance une vaste campagne de communication

Dans cette campagne, Manu s’amuse avec "les superstars NRJ" : Dua Lipa, Ed Sheeran, Pink, David Guetta, Rita Ora, Maitre Gims qui confient : "Ma radio, c’est "NRJ, “NRJ, c’est moi !”, “NRJ, I love you sooo much !" Quand soudain Manu s’incruste à leur côté, les imitant avec humour, sur le titre "Taki Taki" de DJ Snake. L'animateur va même jusqu'à prendre la forme de la panthère sur le logo culte de NRJ, et changer le slogan de la radio en "NRJ : Ahahah only". Ce spot est décliné en affichage partout en France. Avec Manu "Vous pouvez vous réveiller plus tard, mais ce sera moins drôle". Cette nouvelle campagne est déployée lors d’un vaste plan de communication articulé autour d’une campagne TV de 7 spots de 20’’, au cinéma avec 5 spots, d’un dispositif d’affichage de plus de 8 400 affiches, d’une campagne de presse, d’un déploiement digital et évènementiel.