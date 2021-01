NRJ Group dévoile un nouveau film corporate

"Plus que jamais au cœur du quotidien de ses auditeurs, ses téléspectateurs, ses collaborateurs, ses partenaires... NRJ Group inspire et fédère autour de programmes forts, d’événements rassembleurs, de rencontres uniques et d’actions pour le bien de tous" précise le groupe.

Le film publicitaire d’une minute est à retrouver sur les chaînes NRJ 12, Chérie 25 et NRJ Hits depuis ce 5 janvier 2021. Un relais digital et un soutien éditorial sur les sites web des radios compléteront ce dispositif.