NRJ Group crée une nouvelle série de podcasts natifs

Cette nouvelle série est composée d’une dizaine de podcasts originaux grand public et construits autour d’une promesse de divertissement, en adéquation avec l’univers des marques du groupe : NRJ, Chérie FM, Nostalgie, NRJ 12 et Chérie 25. Ces nouveaux podcasts seront disponibles dès aujourd’hui sur les sites nrj.fr, cheriefm.fr et nostalgie.fr, sur les applications radios, ainsi que sur toutes les plateformes dédiées. Ces podcasts seront gérés techniquement (hébergement, distribution, insertion publicitaire…) par la solution française innovante Audiomeans et commercialisés par la régie du groupe, NRJ Global. Ils peuvent être sponsorisés au mois ou à la saison, de manière exclusive avec des messages dédiés, ou porter des messages publicitaires classiques.