NRJ Group : chiffre d'affaires annuel en léger recul

Les activités digitales affichent une croissance de 10.7% sur le 4e trimestre et de 4.0% sur l’ensemble de l’année. Cette croissance est portée au sein de l’écosystème digital du groupe par la performance des formats audio et par le succès des offres commerciales de la régie locale. Sur les données publiées à date par Médiamétrie pour l’année 2017, avec la nouvelle mesure d’audience Internet Global, la marque NRJ confirme son attractivité avec une place dans le Top 5 aux côtés de Spotify, Deezer, Google Play Musique et Shazam - classement musique - des sites et applications (ordinateur – mobile – tablette) de musique les plus consultés et se positionne, selon l’ACPM-OJD en décembre, comme la première marque de radio digitale de France. Au global, avec plus de 220 radios digitales, les 4 marques radios du groupe NRJ ont enregistré, en décembre, près de 42.4 millions de sessions d’écoutes actives monde.