NRJ Group : Roxanne Varza, nouvelle administratrice

Roxanne Varza est diplômée de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA), de Sciences Po Paris et de la London School of Economics. Elle débute sa carrière en 2007, chez Business France en qualité de chargée d’affaires puis devient, en 2010, rédactrice en chef de TechCrunch France. En 2012, elle rejoint Microsoft France où elle est responsable d’accompagnement de startups. Elle a en outre été membre du Conseil National du Numérique en France (CNNum) et du Conseil Européen pour l’innovation (EIC) de la Commission européenne.

Depuis 2015, Roxanne Varza est sirectrice de Station F, le plus grand incubateur de startups au monde avec plus de 1 000 startups, situé à Paris.