NRJ Belgique : la radio la plus écoutée par les 12-24 ans

"La "Génération NRJ" est en perpétuel mouvement et a besoin d’un renouveau constant. Le monde change, les jeunes ont accès au contenu qu’ils souhaitent partout et tout le temps, et ce de plus en plus vite. En tant que média dédié aux jeunes, nous nous devons de répondre encore plus vite à leurs attentes. Le résultat d’aujourd’hui n’est pas une surprise pour nous. Nous n’avons d’ailleurs pas attendu ce score pour préparer un plan d’action qui se veut innovant et audacieux. Je peux vous dire aujourd’hui que nous n’attendrons pas la rentrée radio de septembre pour le mettre en œuvre" a expliqué Nicolas Fadeur, Brand Manager/Directeur des programmes à NRJ Belgique.