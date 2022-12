Music Story se dote d'une nouvelle identité

Implantée à Villeneuve d'Asc, fondée en 2008 et dirigée par Jean-Luc Biaulet, Music Story s’enorgueillit de développer un catalogue approfondi, riche et précis : "nous couvrons la musique que vos utilisateurs écoutent, avec plus de 19 millions de titres, 300 000 d’artistes et 2.25 millions d'albums" indique l'entreprise qui a développé sess propres outils de production, de curation, et d'intégration des métadonnées musicales.Des métadonnées qui incluent les profils d'artistes (avec leurs noms traduits pour les marchés étrangers, leurs pays, rôles, sexe, appartenance à un groupe), les genres musicaux principaux et secondaires (couvrant plus de 800 genres distincts) ou encore les discographies nettoyées et classées par album canonique, incluant la date de sortie originale, la pochette, le format, le label et la popularité...