Municipales : H2O coanimera et retransmettra un débat

"Nous nous réjouissons de ce partenariat à la demande de la Jeune Chambre économique d’Annecy et de sa région. Cela témoigne du très fort ancrage local de notre marque et de ses supports qui n’ont qu’un peu plus de 2 ans. Notre priorité pour l’actualité locale se voit ainsi récompensée, et nous sommes impatient de mettre les questions des citoyens au coeur du débat, au moment où le mandat de Maire est celui préféré par les Français. L’ampleur du rendez-vous est inédite puisqu’il s’agit de la première élection depuis la création de la commune nouvelle d’Annecy" souligne la radio.