Mouvement de grève à RFI

La colère gronde au sein de l'une des plus grandes radios internationales. Des pigistes et correspondants étrangers de RFI entament un mouvement de grève ce lundi pour dénoncer des conditions de travail qui ne cessent de se dégrader. Epaulés par plusieurs syndicats, ces salariés non-titulaires qui fournissent une part importante des programmes se sont réunis au sein du collectif RadioSpartacus . Outre une revalorisation du montant des piges, ils réclament une meilleure couverture santé et un accès à système de retraite.Dans un article fleuve des Inrocks qui relève de nombreux témoignages dans le monde entier, certains "précaires" demandent de bénéficier du "même traitement que les personnes titulaires (...) et un alignement sur le tarif des piges de France Média Monde, le groupe qui englobe RFI."