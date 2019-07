Mouv' surfe sur de bonnes audiences numériques

En mai 2019, le site et l'application ont enregistré près de 4 millions de visites. Une audience qui a été multiplié par près de 3 points en seulement un an : 3.8 en mai 2019 contre 1 million en juin 2018. Cette hausse de l'audience numérique trouve également son origine dans l'écoute digitale des radios qui a enregistré une hausse de 40% en un an (1 million d'écoute en mai 2019). À cela, il faut ajouter le nombre de vidéos vues : 6.4 millions en moyenne mensuelle sur la période comprise en janvier et mai 2019.

La page Facebook de Mouv' compte près de 560 000 fans, 242 000 followers sur Twitter et 424 000 abonnés sur YouTube.