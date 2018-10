Mouv’ s’engage pour l’accès à la culture pour tous

Mouv’ entend sensibiliser ses auditeurs à cette question de société au travers de reportages et de décryptages diffusés tout au long de la journée. Il les invite à s’exprimer en direct sur l’antenne mais aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag #mouvsengage. Les animateurs mettront en exergue les meilleures initiatives, les bonnes pratiques et participeront à déconstruire les clichés autour de ces sujets. Il sera également possible d’évaluer sa connaissance du sujet avec un quizz Instagram traduit en langue des signes.

Mouv’ s’engage aussi avec sa communauté qui pourra soumettre ses idées. Les meilleures seront relayées le jeudi 18 octobre à l’occasion d’une journée spéciale sur l’antenne de Mouv’ avec reportages, invités, débats et bons plans. A retrouver également sur mouv.fr et les réseaux sociaux de la chaîne.

Mouv’ s’engage ainsi à promouvoir les bonnes pratiques à adopter pour une meilleure intégration des jeunes en situation de handicap dans le domaine culturel français.