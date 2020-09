Mouv' propose une nouvelle série vidéo : "C l'Monde Chica"

Chaque lundi, à midi, Laure propose un focus sur un thème donné : la drague, la nourriture, les fêtes de fin d'année ou encore les super-héros. L'idée est de faire un tour d'horizon des habitudes et pratiques du quotidien qui nous sont familières et de les confronter à leurs usages et représentations aux quatre coins du monde.

Un format court de moins de cinq minutes, informatif et ludique, présenté avec humeur et humour. A retrouver sur mouv.fr, les chaines YouTube et DailyMotion de la chaine ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook et IGTV.