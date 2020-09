Mouv' prépare "Hip Hop Symphonique"

Le 7 novembre 2020, l’Auditorium de Radio France accueillera pour la cinquième saison, le concert "Hip Hop Symphonique" porté par Mouv’ et l’Adami. Il réunit sur scène des artistes emblématiques du hip-hop francophone et les musiciennes et musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France et de The Ice Kream, sous la direction artistique d’Issam Krimi et la direction d’orchestre de Dylan Corlay.