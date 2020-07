Mouv' lance sa série vidéo "SkateboardVie"

Dans SkateboardVie, Mouv’ donne la parole à des skateurs talentueux, les plus à même de parler de la réalité de leur vie, de leur sport et de leur passion, à un moment où leur discipline vit un tournant important de son histoire avec son entrée aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo et à ceux de Paris en 2024.

Le premier épisode est consacré à Ben Garcia, passé récemment en pro chez son sponsor Board EMillion Skateboards. À suivre le 4 août, Shani Bru, une jeune Bordelaise de 21 ans, championne de France en 2015, vice-championne d’Europe en 2017, demi-finaliste aux championnats du monde en Chine en 2018, elle est également égérie de Vans. Puis le 18 août, un portrait de Jonathan Jean-Philippe, lauréat du "Wild In The Park" à Paris, il en a reporté la 3e place à la finale européenne.