Mouv' en direct du lycée Simone Weil de Dijon

Virginie, DJ First Mike, Marie et Adam présenteront la matinale du vendredi 1er avril en direct du lycée, avec la participation des élèves dès 6h. Au programme de cette émission de la musique avec le Wake-up mix, toute l'actualité hip-hop, sport, cinéma, mode, mais aussi de l'information avec la présence du journaliste matinalier Faouzi.

Enfin, Sandra, Armelle, Manon et Greg seront présents pour un rendez-vous d'une heure dédié à l'actualité et à l'information dans "Mouv' Actu" de 12h à 13h...