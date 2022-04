Mouv' en direct du Printemps de Bourges

Mouv' proposera deux émissions en public. D'abord, "Mouv' Actu soir" avec Bintilly et Geoffrey ce mercredi 20 avril de 19h à 20h. Ils recevront la rappeuse Eesah Yasuke, l'artiste Bianca Costa aux accents pop et reggaeton, la chanteuse et actrice Laeti et l'auteure-compositrice-interprète et musicienne française Emma Peters.

Ensuite, "Mouv' Rap Club" avec Pascal Cefran, Laure Fornier, Ismaël Mereghetti et DJ Serom ce jeudi 21 avril de 20h à 21h. Ils recevront Boris Vedel, président du festival, la rappeuse Ekloz, la rappeuse Zinée Sofiane Pamart, compositeur et pianiste ainsi que le rappeur et producteur Josman