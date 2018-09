Mouv’ en direct de Châtenay-Malabry

Pour la première sortie hors-les-murs de l’émission de libre antenne de Mouv’, Tanguy Blum, Amelle Zaïd et JP Zadi seront en direct du lycée Emmanuel Mounier (jeudi 27 septembre de 19h30 à 20h) pour débattre à l’antenne avec les lycéens et auditeurs. Ils aborderont ensemble la thématique de la place des femmes dans la société et questionneront notamment les notions de sexisme et de féminisme - sujet choisi par les élèves en amont de l’émission.

L’équipe de Good Morning Cefran présentera la matinale du vendredi 28 septembre en direct du lycée et en présence des élèves. À la veille de l’émission, ce jeudi 27 septembre, les lycéens participeront à un atelier pédagogique présenté par les animateurs Pascal Cefran, Virginie Hilssone, Gianni, DJ First Mike, le journaliste matinalier Faouzi, accompagnés des équipes techniques.