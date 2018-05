Mouv’ (Radio France) et Tarmac (RTBF) s'associent

Mouv’ et Tarmac s’associent et invitent rappeurs français et belges à partager la scène lors d’un show exclusif. Pour la première fois, Mouv’ et Tarmac proposeront une émission commune et rassembleront artistes belges et français autour de DJ First Mike, ce vendredi 11 mai pour un show en live et en public dans les studios de Tarmac (RTBF).