Montluçon : Vibration conforte sa présence dans l’Allier

Vibration peut désormais être écoutée sur 32 fréquences FM dans plusieurs régions dans l’ensemble du centre de la France : Auvergne- Rhône Alpes (Allier), Bourgogne France Comté (Yonne, Saône et Loire et Nièvre), Centre -Val de Loire (Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret), Île-de-France (Essonne) et Pays de la Loire (Maine-et-Loire, Sarthe).

Vibration émettra également bientôt sur deux zones en DAB+ (Nantes local et Mâcon-Cluny). Elle a aussi été sélectionnée pour les zones d’Orléans, de Poitiers et de Tours à l’occasion de l’appel DAB+ "15 zones".