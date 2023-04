Monte Carlo Doualiya privée de diffusion au Soudan

Cette situation prive les auditeurs de la capitale soudanaise des programmes de Monte Carlo Doualiya en FM et d’une information vérifiée et non partisane, plus nécessaire que jamais dans ces moments tragiques que traverse le pays.

France Médias Monde déplore vivement la coupure de MCD en FM à Khartoum et plus globalement encore l’atteinte au droit d’être informé dans le pays, à travers cet empêchement d’émettre des médias sur place. Toutes les équipes espèrent un retour à une situation qui permette le rétablissement de la diffusion de MCD et des autres radios frappées par cette fermeture du site de diffusion.