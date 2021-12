Métridom : Radio Free Dom en tête à La Réunion

Sans surprise, Radio Free Dom demeure la première radios de l'île : 29.6% d'audience cumulée, 35.7% de part d'audience et 2h43 de DEA. Conséquence : il reste peu de place pour la concurrence qui joue des coudes. On retiendra les performances de Exo FM avec 13.1% d'audience cumulée. Sur ce même critère, Réunion La 1ère affiche 12.9% et NRJ Réunion, 11.5%. Toutes les autres stations sont en-dessous des 10 points : Chérie FM Réunion, RTL Réunion, Rire & Chansons Réunion, RER, Free Dom 2 (la petite soeur de Radio Free Dom), Urban Hit et Fun Radio.



À La Réunion, la radio a attiré 527 000 auditeurs (un point d'audience représente 7 083 auditeurs). Elle a généré, durant cette période rentrée, une audience de 74.4% (versus 76.6 il y a un an) et une DEA de 3h03 (versus 2h59, il y a un an).