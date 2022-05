Meet-Up podcasters au Paris Radio Show : inscrivez-vous !

Le Paris Radio Show vous propose un Meet-Up pas comme les autres : vous pourrez y rencontrer des producteurs et des médias en quête de bijoux sonores, en quête de pépites, de diamants ou de pierres précieuses sonores... pourquoi pas la vôtre. Mais pour entrer, comme une star, il vous faut "être sur la liste". Aussi, nous attendons votre candidature. Celle-ci se fait via le formulaire que vous trouverez ICI (la date limite d'inscription est fixée au 20 mai 2022).Si vous êtes sélectionné, vous recevrez votre invitation et serez convié au Meet-Up du 2 juin à 16h. Pendant 90 minutes, vous pourrez rencontrer des médias, des producteurs, des agents... grâce à un grand speed dating. Votre podcast, associé à un numéro qui vous sera personnel, sera accessible par tous au Paris Radio Show : une belle mise en lumière de votre travail d'orfèvre !