Médiamétrie primée aux IAB Europe Research Awards 2020

Cette étude, réalisée en partenariat avec Integral Ad Science (IAS), analyse l’impact de la durée de visibilité sur l’efficacité publicitaire d’une campagne digitale. Elle démontre que plus un internaute est exposé longtemps à une création publicitaire en ligne, plus des indicateurs tels que la notoriété de la marque, son image, la recommandation ou encore les intentions d’achat vont augmenter.

Chaque année, les prix décernés lors des IAB Europe Research Awards récompensent les innovations et les initiatives de R&D des entreprises contribuant à l’évolution du marketing digital en Europe. Au regard du contexte sanitaire actuel, les lauréats 2020 ont été dévoilés à lors de la conférence Interact organisée par l’IAB Europe le mercredi 3 juin, et retransmise en streaming.