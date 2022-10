Médiamétrie : les dates des prochaines EAR

Cette éude permet également d'identifier le profil des auditeurs selon les critères socio-démographiques, de consommation et de niveau de vie. L'enquête est réalisée depuis les terrains d'enquête de Médiamétrie basés à Amiens et à Petit Quevilly (dans l'agglomération rouennaise) via des interviews téléphoniques assistées par ordinateur (système CATI). Elle repose sur 100 000 interviews réalisées auprès de la population âgée de 13 ans et plus réparties sur 10 mois de septembre à juin, dimanches et jours fériés compris.

Pour la période septembre/octobre (sortie mi-novembre), pour la période novembre/décembre (sortie mi-janvier), pour la période janvier/mars (sortie mi-avril) et pour la période avril/juin (sortie mi-juillet).