Médiamétrie évoque "la force de la proximité"

L'appétence du public pour les médias de proximité ? "C'est notamment le cas de la radio comme les résultats d'audience de l'étude Médialocales de Médiamétrie le démontrent. En province, près de 80% de la population écoute la radio sur une journée, soit plus qu'en Ile-de-France où ils sont 75%. On observe néanmoins des disparités régionales. Les habitants du Pays de la Loire (84%) et de la Bretagne sont de grands auditeurs de radio, alors que ceux de la région PACA et l'Occitanie se situent dans la moyenne basse (75%)" souligne Médialétrie. Ces écarts ont des causes multiples. De manière générale, l'écoute de la radio est plus marquée dans les communes rurales, avec "la nécessité de se déplacer presque systématiquement en voiture".