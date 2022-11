Médiamétrie enrichit son dispositif de mesure d'audience en Côte d’Ivoire

Ces nouveautés ont pour objectif de fournir de manière encore plus précise aux chaînes de télévision, aux stations de radio, aux agences de communication et aux annonceurs, les données nécessaires au pilotage publicitaire et éditorial de leurs offres sur le territoire national. Pour rappel, l‘étude d’audience de la télévision et de la radio en Côte d’Ivoire est réalisée régulièrement grâce à un recueil mensuel des données et les résultats sont publiés tous les trimestres.

"Médiamétrie accompagne le marché ivoirien depuis 2011 et se réjouit de pouvoir délivrer à ses clients, grâce à des évolutions constantes, une mesure juste, régulière et indépendante de l’audience de la TV et de la radio dans le pays" a déclaré Arnaud Annebicque, directeur du département MetricLine de Médiamétrie.