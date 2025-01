Médiamétrie dévoile les audiences des radios en Île-de-France

L'EAR Île-de-France (Enquête d'Audience Radio en Île-de-France) est une étude menée par Médiamétrie pour mesurer les comportements d'écoute de la radio dans la région parisienne. Cette enquête fournit des données précises sur l'audience des radios auprès des personnes âgées de 13 ans et plus, offrant ainsi une vision des habitudes d'écoute des Franciliens.Les résultats de l'EAR Île-de-France sont publiés périodiquement, généralement tous les deux mois, et permettent de suivre l'évolution de l'audience des différentes stations dans cette région. Par exemple, selon les résultats de l'enquête pour la période de septembre à octobre 2024 (lire ICI ), la radio en général a atteint une audience cumulée de 59.3 % en Île-de-France, avec une durée d'écoute moyenne de 2h32 par jour et par auditeur.